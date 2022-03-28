Россия не намерена транспортировать газ в Европу бесплатно, поэтому в случае отказа платить за него рублями поставки будут прекращены, заявил сенатор Совфеда Иван Абрамов.

Зампред комитета по экономической политике так прокомментировал отказ стран «Большой семерки» перечислять оплату за газ в рублях. Представители G7 заявили, что в контрактах четко прописаны лишь две валюты – доллар и евро. Поэтому они ничего не собираются менять.

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек призвал отказываться от оплаты рублями остальные страны «Большой семерки». Они согласились на это. Кроме того, Киев отказывается принимать средства за транзит голубого топлива в российской валюте.

Напомним, что поставки газа в недружественные государства только за рубли поручил осуществлять президент РФ Владимир Путин. К 31 марта «Газпром» и Банк России должны представить комплекс мер по переходу на такие расчеты.