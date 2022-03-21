Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военнослужащий контрактной службы ВСУ Александр Чутко уже после первого своего боя сдался в плен. Он рассказал, что украинская армия столкнулась с серьезными трудностями и реальное положение в ней серьезно отличается от всего того, что показывают средства массовой информации.

Так, контрактник сообщил, что его подразделение разместилось на складе, где раньше хранили картошку. Продовольствие никто поставлять не собирался, поэтому бойцы питались тем, что приносили местные жители.

Всего в подразделении, в котором служил контрактник, было два танка, причем оба неисправны. Один по неизвестным причинам не мог стрелять, а другой не заводился из-за проблем с двигателем.

По мнению бойца, заявления украинских пропагандистов и Запада о «скорой победе» ВСУ являются не более, чем блефом. На деле украинская армия не имеет никаких шансов.

Вам может понравиться

Экипаж подбитого под Киевом Ка-52 продержался до эвакуации и прикрыл Ми-8 с десантом

Под Киевом был подбит из украинского ПЗРК российский вертолет Ка-52. Однако его пилот сумел продержаться до эвакуации, а также организовал прикрытие для винтокрылой машины Ми-8, на борту которой находился десант.

Украинские пограничники угрожали автоматом послу Белоруссии

Телеканал «Беларусь-1» рассказал об инциденте, который произошел с покидающим Украину дипломатом Игорем Соколом. По словам журналистов, украинские пограничники намеревались вскрыть дипломатическую почту, которую с собой вез посол. Сотрудники дипломатической миссии

МИД Китая раскритиковал представление Запада о международном сообществе

Западные страны только делают вид, что обеспокоены мировыми проблемами, однако на самом деле они преследуют исключительно собственные интересы, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. Он пояснил, что представления Запада
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 21 марта – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 6 °C |