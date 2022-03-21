Военнослужащий контрактной службы ВСУ Александр Чутко уже после первого своего боя сдался в плен. Он рассказал, что украинская армия столкнулась с серьезными трудностями и реальное положение в ней серьезно отличается от всего того, что показывают средства массовой информации.

Так, контрактник сообщил, что его подразделение разместилось на складе, где раньше хранили картошку. Продовольствие никто поставлять не собирался, поэтому бойцы питались тем, что приносили местные жители.

Всего в подразделении, в котором служил контрактник, было два танка, причем оба неисправны. Один по неизвестным причинам не мог стрелять, а другой не заводился из-за проблем с двигателем.

По мнению бойца, заявления украинских пропагандистов и Запада о «скорой победе» ВСУ являются не более, чем блефом. На деле украинская армия не имеет никаких шансов.