В Болгарии с 21 марта отменили ковид-сертификаты, которые до этого в обязательном порядке требовались для посещения публичных мероприятий.

Как сообщается, теперь данный документ не будут требовать при посещении досуговых и спортивных организаций, а также в учебных заведениях, гостиницах и крупных магазинах, чья площадь составляет более 300 квадратных метров. Соответствующее сообщение было опубликовано на портале по борьбе с коронавирусом.

Помимо этого, было отмечено, что высшие учебные заведения начинают работать в полной мере. Но сохраняется необходимость регулярного проветривания кабинетов и их дезинфекция. Кроме того, студентам и преподавателям всё ещё придётся соблюдать масочный режим.

В дальнейшем власти Болгарии намереваются отказаться от проведения тестирования на коронавирус для школьников. Сейчас тестирование является обязательным Отменить его могут уже в конце марта.

Ранее представитель Роспотребнадзора Анна Черкашина заявил, что дельта-штамм коронавируса в будущем может полностью исчезнуть. Она указала на то, что в 99% случаев заболевания коронавирусом выявляется штамм омикрон.