читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Болгарии с 21 марта отменили ковид-сертификаты, которые до этого в обязательном порядке требовались для посещения публичных мероприятий.

Как сообщается, теперь данный документ не будут требовать при посещении досуговых и спортивных организаций, а также в учебных заведениях, гостиницах и крупных магазинах, чья площадь составляет более 300 квадратных метров. Соответствующее сообщение было опубликовано на портале по борьбе с коронавирусом.

Помимо этого, было отмечено, что высшие учебные заведения начинают работать в полной мере. Но сохраняется необходимость регулярного проветривания кабинетов и их дезинфекция. Кроме того, студентам и преподавателям всё ещё придётся соблюдать масочный режим.

В дальнейшем власти Болгарии намереваются отказаться от проведения тестирования на коронавирус для школьников. Сейчас тестирование является обязательным Отменить его могут уже в конце марта.

Ранее представитель Роспотребнадзора Анна Черкашина заявил, что дельта-штамм коронавируса в будущем может полностью исчезнуть. Она указала на то, что в 99% случаев заболевания коронавирусом выявляется штамм омикрон.

Вам может понравиться

В Италии предложили пригласить в парламент страны Путина после выступления Зеленского

Итальянские парламентарии предложили пригласить выступить в национальном парламенте президента России Владимира Путина. Как сообщается, ранее было заявлено, что 22 марта состоится выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеомосту. Некоторые парламентарии
  • Анна
  • 19.03.2022
  • читать 1 минуту

Эксперт Кнутов объяснил выбор ВС РФ в пользу ОТРК “Искандер” для уничтожения украинских комплексов “Точка-У”

Российские ВС активно используют оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», так как они превосходят украинские ТРК «Точка-У» как по дальности поражения целей, так и по точности. Они маневрируют уже в полете, что

Эксперт Онуфриенко: ВС России занимаются зачисткой тыла на Украине

Войска РФ и республик Донбасса занимаются зачисткой тылов на Украине, рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он отметил, что артиллерийские оружия войск ДНР «лупят на поражение безо всякой жалости». Одновременно с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 4 °C | город Мытищи: погода, 21 марта – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Королев: погода, 21 марта – переменная облачность, до 4 °C | Подольск: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 21 марта – небольшая облачность, до 6 °C |