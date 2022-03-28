В Черниговской области на Украине успешно уничтожена база подразделения территориальной обороны. Для этой цели войска РФ задействовали реактивную систему залпового огня «Град», рассказало издание «Русская весна».

Журналисты пояснили, что на бывшей базе лыжников Киев оборудовал командный пункт батальона теробороны «Чернигов-2». Также на объекте находились склады боеприпасов, которые тоже полностью уничтожены.

В результате атаки было ликвидировано не менее 35 неонацистов. Кроме того, известно о большом количестве тяжелораненых бойцов противника.

Напомним, что ранее стало известно и об успешных атаках на националистические формирования в Запорожье и вокруг города.