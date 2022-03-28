Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Черниговской области на Украине успешно уничтожена база подразделения территориальной обороны. Для этой цели войска РФ задействовали реактивную систему залпового огня «Град», рассказало издание «Русская весна».

Журналисты пояснили, что на бывшей базе лыжников Киев оборудовал командный пункт батальона теробороны «Чернигов-2». Также на объекте находились склады боеприпасов, которые тоже полностью уничтожены.

В результате атаки было ликвидировано не менее 35 неонацистов. Кроме того, известно о большом количестве тяжелораненых бойцов противника.

Напомним, что ранее стало известно и об успешных атаках на националистические формирования в Запорожье и вокруг города.

Вам может понравиться

Минэкономики Германии: Частные немецкие компании могут платить за газ рублями

Ранее Германия заявила, что не собирается осуществлять расчеты за газ российскими рублями. Однако сейчас правительство страны уже изменило свою позицию. Так, глава Минэкономики Роберт Хабек заявил, что частные немецкие компании

Политолог Лосев: США ждут повторения Китаем “русской весны” для возвращения Тайваня

Китайские акции резко дешевеют на рынке США, а американские политики все чаще стали говорить о возможном повторении Китаем «русской весны». В Соединенных Штатах считают, что Пекин может предпринять меры для

Посол РФ в Вашинтоне Антонов: США следует предъявить себе счет за десятки тысяч погубленных жизней

Вашингтон должен предъявить счет сам себе за массовые убийства гражданского населения в Югославии и других странах мира, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он также заявил, что обвинения РФ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 28 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |