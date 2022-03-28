Североатлантический альянс гонит к украинским границам железнодорожные эшелоны и автоколонны с техникой и вооружением, судорожно пытаясь восстановить боеспособность страны. Но это непосильная задача, так как в течение последнего месяца Киев потерял много тяжелых боевых машин, которые весьма сложно заменить, уверен эксперт РИА Новости Андрей Коц.

Он напомнил, что новый пакет военной помощи, анонсированный США, включает в себя не только стрелковое оружие, ПТРК и ПЗРК, которые Вашингтон уже отправлял на Украину, но и зенитно-ракетные комплексы С-300, «Бук», «Тор-М2» и прочие, которые имеются в распоряжении стран бывшего Варшавского договора. Это необходимо для восстановления и укрепления противовоздушной обороны страны.

Кроме того, США обращались к Турции с просьбой отдать Киеву комплексы С-400, приобретенные у РФ. Но та отказала, сообщив, что не намерена оставлять свое воздушное пространство без защиты.

Россия на подобные действия отвечает, что любые караваны с техникой, вооружением и боеприпасами будут уничтожаться еще на подходе к границам Украины. Она также заявляет, что все эшелоны и колонны станут легитимными целями для ракет РФ.

Соединенные Штаты игнорируют эти предупреждения. Их цель – затянуть конфликт на длительный срок, вести войну против России до последнего украинца. И для достижения результата они не собираются останавливаться ни перед чем.