Несмотря на санкционные ограничения и сложности с авиаперелетами у ряда авиакомпаний, россияне все же смогут отправиться на отдых в Турцию. Такую возможность предоставляют туристические операторы и компания Turkish Airlines.

Последняя согласилась предоставить блочные места на своих рейсах на полтора миллиона. Первыми отреагировали на ее предложения туристические компании Anex, Coral и Pegas, выкупившие 400 тысяч.

Групповые туры в Анталию уже можно приобрести у туроператора Coral Travel. Авиарейсы организуются с 30 апреля. Также путевки реализует и компания Pegas Touristik на тех же блочных местах от турецкой авиакомпании.

Представители Turkish Airlines готовы предоставлять блочные места на своих рейсах, однако предупреждают, что все может измениться в зависимости от ситуации в мире.