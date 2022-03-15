В непосредственной близости от зоны учений, проводимых Североатлантическим альянсом на границе Норвегии и РФ появился российский ракетный крейсер «Петр Великий». Об этом рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на разведывательные спецслужбы Соединенных Штатов.

На фотографиях, которые сделаны с разведывательного самолета P-3C Orion, видны два корабля, один из которых идентифицирован как крейсер «Петр Великий», а другой – БПК «Североморск». Они находятся севернее Норвегии и перемещаются в западном направлении, рассказали эксперты.

Для американской разведки появление российских кораблей неподалеку от зоны учений оказалось неприятным сюрпризом. Не исключено, что они отправлены для наблюдения за маневрами, в которых намереваются принять участие не менее 50 натовских военных судов.

Напомним, что учения начались 14 марта. В настоящий момент не зафиксировано никаких провокаций у границ территориальных вод РФ, однако исключать их на фоне агрессивных заявлений США и Альянса не стоит.