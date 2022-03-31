Российский миллиардер Игорь Рыбаков записал видеообращение, которое опубликовал на своем канале в Youtube. Он предложил засыпать страну деньгами, напечатать их и раздать всем жителям страны. Подробности передает URA.RU.

По мнению бизнесмена, это выход из ситуации. Такая мера поможет завершить кризис в стране. Рыбаков прокомментировал свое мнение: «До той поры пока Россия может напечатать денег столько, сколько нефти отправила в мир, мы и будем сидеть на скудном пайке. Мы как будто сами пережимаем себе вены. У нас огромное количество лесов, недр разного типа».

Он убежден, что государство должно раздавать дешевые кредиты, имитируя деньги. Для решения проблемы нужно залить страну дешевыми деньгами.

Миллиардер Рыбаков уже не в первый раз выступает с инициативой поддержки населения. Ранее он призывал всех российских бизнесменов помочь гражданам страны во время санкций.