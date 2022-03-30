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Российские военнослужащие активно используют в ходе проведения спецоперации на Украине беспилотные летательные аппараты. В Минобороны РФ рассказали об успешных разведывательных полетах беспилотников “Орлан-10”.

Дроны выполняли полеты на тактическую глубину. В ходе боевого дежурства беспилотник менее, чем за 20 минут смог обнаружить вражеские объекты и уничтожить их. В результате была подбита одна единица военной техники ВСУ.

Представители Минобороны РФ сообщили о том, что подобные операции проводятся ни первый раз. Это помогает выявить боевиков, которые прикрываются мирным населением, скрываются на территории городов. Беспилотники преследуют противников, не отступая ни на шаг. Благодаря этому удается успешно поразить цели.

Эксперты отмечают, что беспилотные летательные аппараты проводят не только разведку. Они контролируют коридоры, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев, перевозят колонны с гуманитарной помощью.

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