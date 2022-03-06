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Мужчина должен зарабатывать не менее 100 тысяч рублей, уверены более 40% российских женщин. Именно такой ответ они дали на вопрос о желаемом заработке своих сожителей. Соответствующее исследование провела финансовая платформа Webbankir.

20 процентов опрошенных женщин отметили, что готовы удовлетвориться доходом сожителя, составляющим от 50 до 70 тысяч рублей.

Еще 25 процентов остановились на «золотой середине». Они сочли достаточными доходами сожителя, составляющими от 70 до 100 тысяч рублей.

Авторы исследования отмечают, что доход в сто и более тысяч рублей считают приемлемым 41,25% российских женщин. Они также напомнили, что за год ситуация несколько изменилась, так как в прошлогоднем исследовании такое желание высказали только 36,7% россиянок.

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