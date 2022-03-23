Российский беспилотник обнаружил на северной окраине Киева принадлежащую украинской армии пусковую установку комплекса С-300. Ее удалось успешно поразить высокоточной ракетой, сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что украинские военные приложили ряд усилий, чтобы надежно спрятать зенитно-ракетный комплекс в промышленной застройке на окраине столицы. Несмотря на это, БПЛА все же разыскал его и передал координаты ударным силам.

На данный момент известно, что Киев по-прежнему находится в осаде. Впрочем, гражданское население имеет возможность покинуть столицу. Помимо этого, очень сложная ситуация наблюдается в Мариуполе, который полностью окружен. На территории города действуют войска РФ и ДНР, которые завершают зачистку от националистических батальонов ВСУ.