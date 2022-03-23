Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский беспилотник обнаружил на северной окраине Киева принадлежащую украинской армии пусковую установку комплекса С-300. Ее удалось успешно поразить высокоточной ракетой, сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что украинские военные приложили ряд усилий, чтобы надежно спрятать зенитно-ракетный комплекс в промышленной застройке на окраине столицы. Несмотря на это, БПЛА все же разыскал его и передал координаты ударным силам.

На данный момент известно, что Киев по-прежнему находится в осаде. Впрочем, гражданское население имеет возможность покинуть столицу. Помимо этого, очень сложная ситуация наблюдается в Мариуполе, который полностью окружен. На территории города действуют войска РФ и ДНР, которые завершают зачистку от националистических батальонов ВСУ.

Вам может понравиться

Военкор Коц назвал переломный момент военной спецоперации ВС РФ

Националистические формирования, каркасом которых выступает батальон «Азов» (запрещен в России), продолжают использовать гражданское население Мариуполя в качестве живого щита. Именно это является главной проблемой, которая пока не дает освободить город.

FR: Гиперзвуковые ракеты “Кинжал” обладают коварной для Запада особенностью

Пентагон в панике из-за применения Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал». В Соединенных Штатах уже успели оценить мощь этого оружия и прочувствовать исходящую от него опасность, рассказали журналисты немецкого портала Frankfurter Rundschau.

Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан ушли из совета директоров Genesis Philanthropy Group

Российские миллиардеры Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан покинули совет директоров организации Genesis Philanthropy Group (GPG), которая была ими и основана. Как сообщается, это благотворительная организация, одной из задач
  • Анна
  • 20.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – переменная облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – ясно, до 6 °C | Подольск: погода, 23 марта – ясно, до 5 °C | Армавир: погода, 23 марта – ясно, до 7 °C |