Значительное превосходство в ударной мощи Вооруженным силам РФ на Украине обеспечивают гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер». Именно последние были задействованы для ударов по ракетно-артиллерийским складам ВСУ в подконтрольных пока еще Киеву районах Донецкой области, рассказали в Минобороны РФ.

Военнослужащие рассказали, что комплексы «Искандер» способны наносить удары по позициям противника с ювелирной точностью. Они не оставляют камня на камне на объектах военной инфраструктуры ВСУ, летят по управляемой, а не по баллистической экспертизе, что не дает возможности уничтожить ракеты.

Также бойцы отметили, что «Искандеры» применяются в ситуациях, когда требуется полностью уничтожить военный объект. В момент записи видео использования комплекса две очередных ракеты стартовали по заданным целям и через некоторое время должны были точно их поразить.