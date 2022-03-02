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Если голливудское кино не вернётся в российские кинотеатры в ближайшие месяцы, то многие из них закроются. Такое мнение высказал главный редактор издания ” Бюллетень кинопрокатчика” Александр Нечаев.

От решения американских студий прекратить поставку фильмов в Россию отечественный кинорынок может потерять около 5 миллиардов рублей. Это сравнимо с пиком пандемии коронавируса, отметил Нечаев.

Главред издания уточнил, что с проката было снято три картины, которые потенциально могли бы принести кинотеатрам большую прибыль. Это фильмы-комиксы «Бэтмен» и «Морбиус», а также мультфильм «Я краснею». Отмена премьер только этих трёх картин уже катастрофа, поскольку они могли собрать больше денег, чем все февральские релизы. По мнению Нечаева, если крупные американские студии не возобновят показы своих фильмов в России к маю, когда начинается сезон блокбастеров, то многие отечественные кинотеатры ждёт разорение.

Ранее о прекращении проката своей продукции в России на фоне военной операции в Украине заявили компании Disney, Sony, Paramount и Warner Bros. В ответ на это Минкульт рассматривает возможность заполнить освободившееся время в кинотеатрах российскими лентами.

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