Российское Министерство обороны выложило видео, на котором показано, как беспилотный ударный комплекс «Иноходец» уничтожает украинскую автомобильную и бронетехнику.

В военном ведомстве уточнили, что с помощью наших беспилотников «Иноходец» нанесены точные удары по укреплениям украинских военных, а также по бронированной технике, принадлежащей военным силам Украины.

В сообщении говорится, что при помощи беспилотника было использовано высокоточное ракетное вооружение. При этом боевое применение беспилотного комплекса проводилось в сложных метеоусловиях.

«Иноходец» обладает грузоподъемностью в 300 кг. Техника может подниматься на высоту до 7,5 км, а ее скорость может доходить до 200 км в час. При этом радиус применения равен 300 км.

Известно, что ранее бойцы ВС России при помощи высокоточного оружия большой дальности ликвидировали склад с боеприпасами в Житомире, где находится военная часть Украины. Там хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, отправленные с Запада.