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Турецкие беспилотники «Байрактар», на которые так надеялось украинское командование, оказались совершенно бесполезными. На Украине верили, что именно эти БПЛА, которые после Нагорного Карабаха расхваливали все западные СМИ, позволят ВСУ победить кого угодно. Но это оказалось совсем не так.

Часть беспилотников были уничтожены в первый же день военной спецоперации РФ в ходе ударов, нанесенных по ключевым объектам военной инфраструктуры. Еще часть оказалась бессильна перед российскими средствами противовоздушной обороны. Кроме того, несколько летательных аппаратов потерпели крушение только из-за того, что военные так и не научились правильно их использовать.

Дутая репутация «Байрактаров» полностью разрушена. Да, эти беспилотники способы наносить удары и проводить эффективную разведку. Но только в том случае, когда им не оказывается никакого противодействия, как это было в Нагорном Карабахе. Перед современными средствами ПВО они бессильны, что и подтвердила спецоперация.

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