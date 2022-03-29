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Валюта при оплате за поставку российского газа в Европу должна быть изменена на рубли. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, дав соответствующее поручение концерну “Газпром”, кабмину и ЦБ. Подробности сообщает издание Primpress.ru.

Ведомства должны предоставить отчет о переходе до 31 марта. Теперь все «недружественные государства» будут обязаны расплачиваться за поставку российского газа в рублях. При этом в Кремле отметили, что Россия будет выполнять все условия по объемам, прописанные в контрактах. По словам Владимира Путина, здесь речь идет о репутации страны.

Россияне восторженно восприняли решение российского лидера. Один из пользователей в социальных сетях отметил: «Все правильно делает! Молодец. Давно пора!», «Ждем доллар по 30 рублей», «Евро теперь тоже рухнет? Поскорее бы».

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