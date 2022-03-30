Россияне и белорусы, проживающие во Франции, столкнулись с серьезными ограничениями со стороны банков. Им блокируют счета, отказываются выдавать деньги. Пострадавшие уже направили петицию французским банкам. Подробности передает РИА Новости.

Владельцы счетов во французских банках Société Générale (SG), CIC и BNP Paribas создали петицию на сайте Change.org. Они призвали прекратить дискриминацию по национальному признаку. Документ уже подписали более 1 300 человек.

Россиянам и белорусам блокируют переводы денежных средств между своими счетами. Они не могут получать зарплату и стипендии на свои карты. Люди жалуются на то, что их полностью оставили без средств существования.

Русскоговорящие граждане создали специальный чат в Telegram, в котором обсуждают возникшую проблему. В чате пользователь Ludmila написала: “Я позвонила в SG, мне сказали, что да, это связано с тем, что я русская, и они будут оперативно это решать в течение дня”.