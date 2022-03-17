Министерство здравоохранения РФ призвало граждан не верить в информацию, которая может поступать с неизвестных номеров. В ведомстве заявляют, что за последнее время увеличилось число звонков о дефиците лекарственных средств.

Минздрав к таким выходкам не имеет никакого отношения уточняют в ведомстве. Свою позицию Министерство изложило на сайте объясняем.рф, который ранее был запущен российским правительством.

В сообщении уточняется, что неизвестные пытаются спровоцировать нехватку лекарственных средств в аптеках, призывая граждан покупать их и говоря о скорой нехватке медикаментов. Такие звонки в Минздраве назвали “мошенническими”.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что ситуация с медикаментами в России стабильная, несмотря на санкции. Все производители лекарственных средств продолжают работу на российском рынке.