Эксперты назвали актуальные в текущем году модели смартфонов, которые можно приобрести в России по адекватной цене, несмотря на нестабильность на рынке электроники, связанную с колебаниями курса рубля. О них рассказало РИА Новости.

Самым дорогим среди таких аппаратов является Xiaomi Redmi 10, который можно приобрести за 23 тысячи рублей. Следом за ним идут Realme 8i (21,5 тысячи) и Samsung Galaxy A12 (15 000 рублей).

Также сейчас доступны россиянам смартфоны Honor 50 Lite за 24 тысячи, Poco M4 Pro, который на 1000 дешевле предыдущего, Tecno Pova 2, покупка которого обойдется в 17 000 рублей.

К бюджетным вариантам можно отнести Nokia C30, который сейчас стоит от 12 тысяч и выше, в зависимости от характеристик.