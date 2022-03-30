Эксперты Пенсионного фонда РФ рассказали о новых правилах для граждан, у которых накопится минимальный трудовой стаж 15 лет. В него включаются как трудовые, так и нестраховые периоды.

Теперь процедура выхода на пенсию для этих категорий граждан будет упрощена. Пенсионный фонд РФ начал активное внедрение автоматического назначения выплаты пенсионерам.

Эксперты отмечают, что через два года минимальный объем стажа для выхода на пенсию будет составлять 15 лет. При наличии этого условия гражданин может рассчитывать на получение пенсии по старости. В стаж будут включаться все периоды работы, включая службу в армии и уход за ребенком до 1,5 лет. Эксперты напоминают, что при назначении пенсии важны не только стаж, но и количество пенсионных коэффициентов. К 2025 году у пенсионера их должно быть не менее 30.

Процесс назначения пенсии станет максимально простым. Заявителю не нужно будет собирать документы и идти в ведомство на прием лично. Все можно будет сделать через Госуслуги.