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В России продолжают снимать ограничения на авиаперелеты, которые вводили в рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции. С 14 марта воздушное сообщение открывают с Китаем и Индонезией.

Ожидается, что перелёты в Китай будут проводиться один раз в неделю по трём направлениями из Москвы: в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. В то же время из столицы России трижды в неделю будет летать борт в город Денпасар в Индонезии.

Между тем, несмотря на открытие авиасообщения, до сих пор не ясно, будут ли летать в этом направлении самолёты. Пока ни одна авиакомпания не заявляла о планах по запуску рейсов между странами. Санкции западных стран и прекращения сотрудничества авиапроизводителей с Россией отразилось на рынке авиаперевозок.

Ранее Россия уже сняла ограничения на авиасообщения между 8 странами, которые вводились из-за пандемии коронавируса. Речь идёт о перелётах в Казахстан, Армению, Туркмению, Иран и другие страны Востока.

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