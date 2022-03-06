читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс-служба Минобороны РФ предоставила свежую информацию о проведении спецоперации, которая была начата 24 февраля на территории Украины. Натиск российской армии идет сразу по нескольким направлениям. И это не только Донбасс, но и Харьковская, Запорожская и Киевская области.

Игорь Конашенков, генерал-майор, заявил, что российские военные нанесли серьезный удар по аэродрому ВВС Украины в городе Староконстантинов. Для этого было применено высокоточное оружие.

Данный объект размещается в Хмельницкой области, на западе Украины. Последствиями высокоточного удара, нанесенного российскими военными, стала невозможность последующего использования аэродрома. Известно, что ранее с него поднималась в воздух боевая авиация украинской армии. Туда же входили ударно-разведывательные беспилотники, что после удара стало невозможным.

Ранее стало известно, что за последние сутки российские военные сбили два вертолета Ми-8 в Киеве, которые принадлежали ВВС Украины. Дополнительно ликвидированы шесть беспилотников.

Вам может понравиться

Звезды России пристыдили коллег за критику спецоперации РФ по защите населения Донбасса

Некоторые российские знаменитости публично высказались против вынужденной спецоперации России по защите жителей Донбасса. В их число вошли телеведущий Иван Ургант и певец Сергей Лазарев. Звездные коллеги осудили знаменитостей, которые «стыдятся»

ТАСС: Власти Украины вывезли либо уничтожили документы о ядерной программе

Киев частично уничтожил, либо эвакуировал все документы по программе разработки ядерного оружия, рассказало агентство ТАСС. Со ссылкой на источники в компетентном ведомстве оно отметило, что бумаги в настоящий момент могут

В порту Одессы был уничтожен флагманский корабль украинского флота

В порту Одессы был уничтожен украинский фрегат «Гетман Сагайдачный». Информацию об этом публикует портал avia.pro. Отмечается, что данный фрегат является флагманом украинского флота. Он находился в одесском порту и был
  • Анна
  • 04.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 марта – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 6 марта – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 марта – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Подольск: погода, 6 марта – переменная облачность, до -2 °C | Армавир: погода, 6 марта – небольшой снег, до 2 °C |