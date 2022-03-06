Пресс-служба Минобороны РФ предоставила свежую информацию о проведении спецоперации, которая была начата 24 февраля на территории Украины. Натиск российской армии идет сразу по нескольким направлениям. И это не только Донбасс, но и Харьковская, Запорожская и Киевская области.

Игорь Конашенков, генерал-майор, заявил, что российские военные нанесли серьезный удар по аэродрому ВВС Украины в городе Староконстантинов. Для этого было применено высокоточное оружие.

Данный объект размещается в Хмельницкой области, на западе Украины. Последствиями высокоточного удара, нанесенного российскими военными, стала невозможность последующего использования аэродрома. Известно, что ранее с него поднималась в воздух боевая авиация украинской армии. Туда же входили ударно-разведывательные беспилотники, что после удара стало невозможным.

Ранее стало известно, что за последние сутки российские военные сбили два вертолета Ми-8 в Киеве, которые принадлежали ВВС Украины. Дополнительно ликвидированы шесть беспилотников.