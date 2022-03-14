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Соединённые Штаты Америки и Россия продолжают оставаться лидерами экспорта вооружений. Таки денные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

Организация приводит данные за 2017-2021 годы. В их анализе указывается, что доля российских продаж вооружений за это время снизилась более чем на четверть по сравнению с предыдущими годами. Сейчас эта доля составляет 19% от всего экспорта вооружений. Доля же США за эти несколько лет наоборот увеличилась: с 25% до 39% от совокупного объёма.

В целом же, отмечается в докладе международного института, поставки и продажи оружия сокращаются. По сравнению с показателями 2012-2016 годов, экспорт вооружения сократился более чем на 4,5%

Поставки оружия из России всерьёз беспокоят США. Ранее в Конгрессе заявляли, что продавая вооружение, Москва таким образом расширяет зону своего влияния на мировой арене.

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