В спецоперации на Украине используются уникальные истребители МиГ-31. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Недавно эти истребители были модернизированы. Они получили новейшую аппаратуру и авионику.

Как отмечается, данные самолёты являются всепогодными, они могут почти постоянно пребывать в воздухе. Для нанесения ударов используются сверхточное оружие, при этом отмечается, что уничтожать цели самолёт способен на любых высотах вне зависимости от времени суток даже в весьма сложных погодных условиях. Также это наиболее быстрые в мире истребители. Они способны набирать скорость до 3000 км/ч.

Кроме того, в спецоперации задействованы бомбардировщики Су-34 и штурмовые истребители Су-25, которые вооружены неуправляемыми ракетами и пулемётом 30-го калибра. Особо отмечается, что у этого самолёта бронированная кабина пилота.

Ранее мы сообщали, что Польша решила передать Украине советские истребители МиГ-29. Отмечается, что в результате ударов по авиабазам Киев потерял почти всю свою боевую авиацию.