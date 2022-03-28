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В одном из населенных пунктов Украины после завершения боевых действий офицеры Росгвардии обнаружили 12-летнюю девочку с пулевыми ранениями. Они вынесли ее с поля боя, грамотно оказали первую помощь и отправили в ближайшее медицинское учреждение.

Специальное подразделение Росгвардии, которым командует полковник полиции Трофимов также успешно предотвратили минометную атаку националистических сил и уничтожили корректировщик противника. Они продолжают успешно сражаться с разведывательными и диверсионными группами ВСУ.

Напомним, что на территории Украины сейчас проходит специальная военная операция РФ, направленная на демилитаризацию и денацификацию страны. В настоящий момент территории ЛНР и ДНР активно освобождаются от националистических батальонов. Харьков и Киев удерживают ВСУ, которые используют мирных жителей в качестве живого щита. Под контролем РФ находится Херсонская область.

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