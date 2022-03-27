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Украина и Польша, а также поддерживающие их западные государства все чаще высказывают территориальные претензии. Эта тенденция указывает на желание некоторых государств изменить мировой порядок, который сложился по окончанию Второй мировой войны.

Издание «Военное обозрение» напоминает, что Польша недавно на неофициальном уровне заявила, что Калининград – это ее территория. Генерал Вальдемар Скшипчак даже потребовал у властей страны предъявить претензии России на этот регион. Киев и вовсе придумывает свои требования на ходу, руководствуясь вымышленной историей.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на эту своеобразную кампанию опубликовал карту, которая показывает, что получили восточноевропейские государства по результатам Второй мировой. Выяснилось, что России досталась только Калининградская область. Зато Литва, Украина и Польша могут похвастать довольно крупными приобретениями. Поэтому они рискуют сильно пострадать, если продолжат говорить о переделе территорий.

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