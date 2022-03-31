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Запад привел в ярость одному ему понятный «туман войны», который якобы используют российские войска. В Соединенных Штатах заявили, что под этим понятием подразумевается попытка запутать противника, ввести его в заблуждение, передает РИА Новости.

Так, Кейт Бедингфилд, занимающая пост директора по коммуникациям в администрации президента Байдена, заявила, что отведение Россией войск от Киева и Чернигова – это лишь их переброска в другие регионы для продолжения боевых действий. Она также отметила, что под «кардинальным снижением активности», речь о котором зашла на переговорах украинской и российской делегаций, подразумевалась передислокация подразделений.

«Это скорее тот «туман войны», о котором еще 200 лет назад писал Клаузевиц. Под его покровом успешно и незаметно проходят всякие важные мероприятия типа передислокации войск» – заявила Бедингфилд.

Она также отметила, что подобный «эффект тумана» чаще всего достигается как раз на переговорах.

Стоит напомнить, что российская сторона действительно заявляла о снижении активности боевых действий, но только под Киевом и Черниговом.

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