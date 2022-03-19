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На трассе Донецк-Мариуполь отступающие украинские военные взорвали мост, а вместе с ним – и дома местных жителей. Об этом рассказал один из очевидцев, сообщило РИА Новости.

Мужчина рассказал, что жилища пострадали из-за взрывной волны, так как военнослужащие ВСУ заложили под мост до 500 килограммов тротила. При этом местных жителей никто не предупреждал о взрыве.

Некоторые дома, по словам очевидцев, получили серьезные повреждения.

Напомним, что Мариуполь и Харьков все еще остаются под контролем ВСУ, использующих мирное население в качестве живого щита. Херсонская область полностью находится под контролем ВС РФ.

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