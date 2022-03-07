В составе «Грузинского национального легиона», который в настоящий момент действует на территории Украины, состоят 25 добровольцев-националистов. Они имеют боевой опыт, так как практически все принимали участие в конфликтах между Грузией и Южной Осетией, а также Грузией и Абхазией.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что возглавляет это подразделение Мамулашвили Ушанги (Мамука) Зурабович, который точно участвовал в грузинско-абхазском конфликте. Предполагается, что он засветился также в Южной Осетии.

Кроме того, он принимал участие в боевых действиях на территории Чечни, выступая на стороне НВФ.

Напомним, что ранее сообщалось об отправке на Украину 3000 американских добровольцев, намеренных пополнить ряды интернационального легиона сил теробороны.