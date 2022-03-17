Соединенные Штаты финансировали проект украинского Минобороны по изучению возбудителей таких опасных заболеваний, как лептоспироз, хантавирусы, Конго-крымская геморрагическая лихорадка и прочие. Вспышки этих болезней были замаскированы под естественные, чтобы скрыть факт работы биолабораторий.

Начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что лаборатории работали в Харькове, во Львове, в Одессе и Киеве под крылом Минобороны страны. Соединенные Штаты поддерживали данный проект и выделили на его реализацию средства в размере 32 миллионов долларов.

По словам Кириллова, было совсем несложно маскировать вспышки заболеваний, так как в регионах, где расположены лаборатории, перечисленные выше патогены имеют природные очаги распространения. Этот факт заинтересовал также военных биологов США, которые оказывали всецелую поддержку проекту.