Глава министерства обороны и иностранных дел Ирландии Саймон Коувени был вынужден прервать свое выступление на одном из мероприятий в Белфасте. Агентство Reuters сообщило, что причиной стало сообщение об угрозе взрыва.

Журналисты рассказали, что к сотрудникам службы безопасности подошел водитель грузового авто, припаркованного неподалеку от места выступления министра. Он сообщил, что в его машину неизвестные лица погрузили какое-то устройство и приказали остановиться у площадки. Они угрожали оружием, поэтому мужчина был вынужден им подчиниться.

Сразу же после этого сообщения служба безопасности вывела министра и увезла его на правительственном автомобиле. Также были эвакуированы и другие участники мероприятия.