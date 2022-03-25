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Глава министерства обороны и иностранных дел Ирландии Саймон Коувени был вынужден прервать свое выступление на одном из мероприятий в Белфасте. Агентство Reuters сообщило, что причиной стало сообщение об угрозе взрыва.

Журналисты рассказали, что к сотрудникам службы безопасности подошел водитель грузового авто, припаркованного неподалеку от места выступления министра. Он сообщил, что в его машину неизвестные лица погрузили какое-то устройство и приказали остановиться у площадки. Они угрожали оружием, поэтому мужчина был вынужден им подчиниться.

Сразу же после этого сообщения служба безопасности вывела министра и увезла его на правительственном автомобиле. Также были эвакуированы и другие участники мероприятия.

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  • Анна
  • 23.03.2022
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