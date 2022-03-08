Россия в перспективе так и останется главным соперником Соединенных Штатов в области создания оружия массового уничтожения, уверены источники в аппарате главы Национальной разведки США.

В соответствующем докладе, который разрабатывался на основе данных, собранных на 21 января текущего года, говорится, что РФ продолжает создавать новые, а также модернизировать и совершенствовать имеющиеся в ее распоряжении виды такого оружия. Именно поэтому она продолжит оставаться наиболее крупным соперником Америки, обладающим самыми большими возможностями среди остальных государств.

Также в документе сообщается, что главное предназначение ядерного оружия России – это сдерживание Соединенных Штатов и НАТО, предотвращение возможных конфликтов с ними. Москва постоянно работает над расширением ядерного арсенала, что позволяет ей оставаться ключевым конкурентом Вашингтона.