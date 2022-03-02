Ограничения, которые вводят западные компании в отношении России, дошли и до видеоигровой индустрии. Компания Valve ограничила для россиян способы оплаты покупок в онлайн-магазине Steam – одной из крупнейших платформ, где в цифровом виде продают игры для ПК, а также разного рода дистрибутив.

При попытке расплатиться за покупку картой российского банка Steam периодически выдаёт, ошибку. При этом сопутствующая надпись указывает, что запрос на перевод средств отклоняет компания-эмитент.

Впрочем, из России, расплатиться за игры, представленные в Steam, всё ещё можно. Покупки свободно оплачиваются через внутренний кошелёк на платформе, а также через сервис PayPal.

Со стороны Valve пока никаких объяснений текущей ситуации с оплатой не было. Ранее под западные санкции попали несколько крупных российских банков. Ограничения были наложены из-за военной операции России в Донбассе, которая началась 24 февраля.