Американский доброволец Рассел Бентли, ранее служивший в батальоне «Восток», собрал на помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Луганской и Донецкой народных республик 100 тысяч долларов.

Ранее он принимал участие в боях за аэропорт Донецка и за Авдеевку. После этого вернулся в Соединенные Штаты, но не забыл о Донбассе. Он продолжил освещать происходящие там события уже в качестве военного корреспондента, а также направлять в регион гуманитарную помощь.

По словам Бентли, он полюбил жителей Донбасса за героизм, доброту и открытость. Поэтому фонд в американском штате Флорида, в котором бывший доброволец является вице-президентом, собирает средства, чтобы помогать пострадавшим, детям и инвалидам.