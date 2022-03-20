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Американский доброволец Рассел Бентли, ранее служивший в батальоне «Восток», собрал на помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям Луганской и Донецкой народных республик 100 тысяч долларов.

Ранее он принимал участие в боях за аэропорт Донецка и за Авдеевку. После этого вернулся в Соединенные Штаты, но не забыл о Донбассе. Он продолжил освещать происходящие там события уже в качестве военного корреспондента, а также направлять в регион гуманитарную помощь.

По словам Бентли, он полюбил жителей Донбасса за героизм, доброту и открытость. Поэтому фонд в американском штате Флорида, в котором бывший доброволец является вице-президентом, собирает средства, чтобы помогать пострадавшим, детям и инвалидам.

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