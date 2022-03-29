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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о появлении новых фактов, подтверждающих использование США методов, позволяющих создавать вирусы и бактерии, которые избирательно поражают определенную человеческую популяцию.

Николай Патрушев дал интервью для “Аргументы и факты”, в котором сообщил: “Вопреки Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении запасов бактериологического и токсинного оружия, Пентагон по всему миру создал сотни биологических лабораторий, где, по имеющимся документальным подтверждениям, проводится активная военно-биологическая деятельность”.

В МИД назвали такую биологическую активность Вашингтона на Украине реализацией дьявольского плана. Российские эксперты продолжают собирать доказательную базу американской военно-биологической деятельности на Украине. По словам Патрушева, весь мир должен узнать о том, что США продолжают “традиции гитлеровской Германии с ее бесчеловечными экспериментами над людьми”.

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