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Военнослужащие ДНР зачищают мариупольские микрорайоны на правом берегу, рассказал глава республики Денис Пушилин. Он также отметил, что ополченцы сталкиваются с серьезными проблемами, так как стремятся не навредить гражданскому населению.

Националистические батальоны и подразделения ВСУ оборудуют опорные пункты в жилых домах и на объектах социальной инфраструктуры. Они фактически прикрываются гражданским населением, как живым щитом. Поэтому зачистка идет довольно медленно и не без проблем.

Напомним, что сегодня ВС ДНР сумели выбить украинских военных из Волновахи. Представитель Народной милиции Эдуард Басурин заявил, что теперь остается установить полный контроль и над Мариуполем, чтобы закрепить этот важный успех.

Кроме того в НМ рассказали об эвакуации людей из Мариуполя, которые постоянно находятся под пулями ВСУ. Спасать их приходится не только ополчению, но и российским военнослужащим.

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  • 10.03.2022
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