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Западные наемники, прибывшие на Украину воевать против войск РФ, впервые столкнулись с крылатыми ракетами «Калибр». Знакомство с ними боевикам вряд ли понравилось, уверен глава ДНР Денис Пушилин.

Он пояснил, что даже те наемники, которые имеют боевой опыт, участвовали разве что в операциях НАТО по зачистке территорий государств, не способных оказать достойное сопротивление. Столкновение же с «Калибрами» и российскими истребителями приводит боевиков в ужас.

«Калибры» и самолеты — это страшно для таких «героев», – рассказал Пушилин.

Он также прокомментировал недавний удар по Донецку ракетой «Точка-У» и отметил, что самым сложным после этого является общение с родственниками погибших. Они вроде бы и привыкли к войне за 8 лет, однако с подобными обстрелами еще не сталкивались.

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