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Конфискация золотовалютных резервов российского Центробанка стала первым шагом к разрушению гегемонии американского доллара на планете. Такими действиями Соединенные Штаты показали всему миру, что доверять им ни в коем случае нельзя, уверен политолог Рафаэль Поч.

В издании Publico он пояснил, что конфискация резервов Центробанка продемонстрировала, что Вашингтон в случае необходимости может таким же образом украсть деньги любой страны, которая не захочет соглашаться с его политическими взглядами. Теперь и россияне, и граждане других стран мира, включая Китай, задумаются о поиске альтернативных вариантов хранения своих резервов.

По словам журналиста, это совсем не прогноз на будущее, а реальность. Процесс уже пошел и теперь остается только гадать, как он отразиться на долларе. И когда американская валюта потерпит катастрофу, с которой США еще никогда не сталкивались.

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