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Германия уже в ближайшее время ощутит серьезность последствий введения эмбарго на поставки нефти и газа из России. Страну ждут экономические и социальные проблемы. Об этом предупредил член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Керцель.

Эксперт заявил о том, что есть риск “непоправимого ущерба производственно-сбытовым цепочкам и резкого роста безработицы”. В ассоциации уверены, что сложившаяся ситуация станет тяжелым бременем для всей Европы. Страны не смогут реализовывать гуманитарные и миротворческие меры. Кроме того, Керцель не видит связи между отказом от российских энергоносителей и ходом событий на Украине. Введенные меры никак не повлияют на завершение спецоперации.

По словам главы профсоюзов, Германия не сможет в ближайшее время компенсировать немедленную остановку поставок газа из России. А это все скажется на домохозяйствах Германии.

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