Скандал вокруг решения украинского певца Макса Барских отозвать свои песни из России набирает обороты. Продюсер Яна Рудковская заявила, что своё решение артист должен подтвердить возвратом всех российских наград. Об этом она написала у себя в телеграм-канале.

Макс Барских запретил прослушивание своих песен в стриминговых сервисах на территории России. Таким образом украинский певец отреагировал на проходящую сейчас специальную военную операцию в Донбассе. По мнению Рудковской, действия артиста должны быть последовательными. Макса Барских многие воспринимают именно как российского исполнителя, но раз он заявляет, что не хочет иметь ничего общего с Россией, тогда следует вернуть все награды, которые он здесь получал – заявила продюсер.

Список достижений у Барских внушительный. В основном, это награды российских музыкальных телеканалов и радиостанций.

Рудковская в своей записи также отметила, что в будущем Барский вряд ли найдёт более преданных фанатов, чем те, которые были у него в России.