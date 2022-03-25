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Сингапур с 1 апреля смягчит коронавирусные ограничения для въезжающих на его территорию. Власти города-государства разрешат посещать его полностью привитым туристам, но в случае если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. Уточняется, что правила распространяются на взрослых и детей с 12 лет.

ПЦР-тест должен быть сдан не позже, чем за двое суток до приезда в Сингапур. Отмечается, что власти города признают девять вакцин от коронавируса. Но российских среди них нет. Поэтому россияне, поставившие отечественные вакцины, будут относится к категории непривитых туристов.

Для таких приезжих продолжают действовать особые правила: въезд в страну только при наличии особых оснований, семидневная изоляция, сдача двух ПЦР-тестов. Один нужно сделать до прибытия в страну, другой – после недельной изоляции.

С 1 апреля в Сингапуре также отменяют правила, которые устанавливали квоту на въезд для привитых туристов.

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