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Спор российского телеканала “Царьград” с американской компанией Google вышла на новый уровень. Судебные приставы арестовали счета корпорации на 1 миллиард рублей. Информацию об этом распространил сам телеканал.

Google заблокировал канала “Царьграда” на своём видеохостинге Youtube ещё летом 2020 года. Своё решение IT-гигант объяснил тем, что основатель “Царьграда” предприниматель Константин Малофеев находится под американскими санкциями ещё с 2014 года. Как только канал был заблокирован, юридическое лицо, которое является учредителем телеканала, подало иск об отмене блокировки в Арбитражный суд Москвы.

Суд иск удовлетворил и постановил возместить “Царьграду” недополученную выручку от монетизации контента. Так называемая прогрессирующая неустойка к марту этого года должна была достичь 1 миллиарда рублей. Именно на эту сумму и были заблокированы счета американской компании. Отмечается, что если решение суда не будет исполнено до осени, то прогрессирующая неустойка уже не будет ограничиваться какой-либо цифрой, а станет взиматься без лимитов.

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