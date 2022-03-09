Штамм коронавируса “омикрон” чаще приводит к расстройству желудка и всей пищеварительной системы. Об этом рассказала руководитель одного из научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По её словам, диарея, тошнота и рвота при заражении штаммом “омикрон” проявляется гораздо чаще, чем при инфицировании “дельтой”. Особенно это выражено у детей, у которых рвота начинается уже в первый день ковида (болезни, которую вызывает коронавирусная инфекция).

Руженцева также отметила, что среди пациентов, заражённых “омикроном” стала встречаться так называемая изолированная кишечная форма коронавируса. При ней ковид протекает без выраженных респираторных симптомов, ограничиваясь только желудочно-кишечными. Но такое течение болезни встречается очень редко, отметила эксперт.

Специалист также напомнила, что основными симптомами заражения коронавирусной инфекцией по-прежнему остаются кашель (сухой и непродуктивный), а также слабость и головная боль.