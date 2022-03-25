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Детская писательница Джоан Роулинг оказалась в опале на Западе из-за своих взглядов на так называемые «гендерные свободы». Ее просто отменили, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод», цитирует главу государства РИА Новости.

Президент также отметил, что сейчас Соединенные Штаты и РФ пытаются сделать то же самое, что они сделали с Роулинг, с «целой тысячелетней страной, с нашим народом».

Напомним, что «отменили» писательницу после того, как она оставила в одной из социальных сетей пост под названием «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

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  • Анна
  • 23.03.2022
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