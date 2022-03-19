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В настоящий момент ввоз в Россию различных товаров без разрешения правообладателя, называемый параллельным импортом, находится под запретом. Однако в течение несколько лет ведутся активные разговоры о его легализации, рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

По его словам, Федеральная Антимонопольная служба уже направила в законодательные органы проект постановления о легализации параллельного импорта. Эта мера необходима в условиях жестких санкционных мер, из-за которых РФ не может получить материалы и комплектующие, не имеющие отечественных аналогов, но активно используемых в производственной сфере. Параллельный импорт поможет решить данную проблему, передает РИА Новости.

Соколов также отметил, что если компании, которые ушли с российского рынка, но в дальнейшем решат вернуться обратно, смогут восстановить защиту своих прав на товары, ввозимые в РФ без разрешения.

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