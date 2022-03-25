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Евросоюз собирается рассмотреть меры, которые позволят ограничить доходы РФ от экспорта газа. Для этого планируется ввести очередные санкционные ограничения, заявил глава бельгийского правительства Александр де Кроо.

Он пояснил, что для достижения цели можно задействовать два основных способа – уменьшить объемы газа, которые страны Евросоюза приобретают у России, либо ввести ограничения на цену голубого топлива.

Кроо также отметил, что оба способа будут рассмотрены на саммите ЕС, который сейчас проходит в Брюсселе.

Напомним, ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что если Москва пойдет на принцип, то страны Евросоюза будут вынуждены производить оплату за приобретаемый газ в рублях, несмотря на звучащие в ЕС протесты.

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