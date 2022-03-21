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Глава правительства Болгарии Кирилл Петков высказался против вывода натовских войск из страны. Так он прокомментировал предложение РФ по гарантиям безопасности, которое предполагает возвращение Североатлантического альянса к границам 1997 года, передает РИА Новости.

В интервью греческому изданию «Катимерини» он назвал требования Москвы провокационными, а также отметил, что в НАТО не могут состоять два вида государств – страны, в которых есть войска Альянса либо нет.

Напомним, что предложения России по гарантиям безопасности были опубликованы еще в прошлом году. 10 января состоялась встреча делегаций РФ и США по проекту договора, однако Североатлантический альянс не внес никакого конструктива, а лишь пытался затягивать переговорный процесс.

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