Вашингтон «созерцает огонь с противоположного берега, но при этом усиленно делает вид, что волнуется из-за судеб многочисленных украинских беженцев, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

Он пояснил, что на самом деле США абсолютно все равно, что будет с людьми, которые сейчас бегут с Украины. Вашингтон в очередной раз подставил своих союзников по НАТО из Европы и теперь лишь наблюдает за результатами своих действий.

Лицзянь заявил, что Соединенным Штатам пора бы понять, что именно из-за них на планете возник очередной миграционный кризис. И начать приглашать беженцев с Украины на свою территорию. При этом дипломат напомнил, что когда вице-президенту США Камале Харрис задали вопрос о мигрантах, она просто рассмеялась, так и не ответив.