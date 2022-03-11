Премьер-министр Эстонии Кая Калас предложила ограничить работу России с криптовалютами чем насмешила пользователей социальной сети Twitter. В комментариях они написали, что глава эстонского правительства совершенно не понимает принципов функционирования криптовалют, передает РИА Новости.

Один из пользователей отметил, что для этого придется полностью перекрывать интернет, так как по-другому заблокировать работу с криптовалютами не представляется возможным.

«Просто запретите интернет, и тогда весь мир не сможет совершать сделки», – добавил другой читатель.

Еще один пользователь написал, что фактически каждый россиянин может создать собственную валюту и выпустить ее на рынок. Поэтому никакие запреты не смогут изолировать Москву «от свободного мира», как предлагала Калас.