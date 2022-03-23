Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) выложили в Сеть часть своей беседы с британским министром обороны Беном Уоллесом от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля.

Один из пранкеров, изображающий главу правительства Украины, заявил, что Киев намеревается развивать ядерную программу, которая якобы станет лучшей гарантией безопасности государства. Уоллес на это ответил, что подобные действия не очень понравятся России.

«Шмыгаль» согласился с этим утверждением и обратился к главе Минобороны Великобритании с просьбой о помощи, на что тот заявил, что вопрос должен решаться правительством Соединенного Королевства. Также он высказался в том духе, что Киев все же может рассчитывать на всестороннюю поддержку Лондона, независимо от своего выбора.

Напомним, что пранкеры Лексус и Вован общались с министром обороны Великобритании 17 марта.